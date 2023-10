Ceriana: auto prende fuoco in corsa, intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo sono intervenuti questa sera a Ceriana per spegnere le fiamme divampate da un'auto in transito.

Per fortuna non si sono registrati feriti e anche il conducente della vettura è uscito illeso. Solo danni materiali alla vettura coinvolta dall'incendio. L'incendio, quindi, sarebbe dovuto a un guasto.