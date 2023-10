Vallecrosia: nominato cavaliere della zucca Girolamo Rinaldis e premiata per meriti sportivi la ciclista Irma Siri

Grande partecipazione ieri alla ventitreesima edizione della Festa della Zucca, un appuntamento ormai storico del calendario delle manifestazioni di Vallecrosia. Un evento che vuole valorizzare il suggestivo centro storico della Città della Famiglia e che vuole tramandare le tradizioni, sensibilizzando soprattutto i giovani, coinvolgendo i ragazzi delle scuole.

Quest’anno è stato nominato Cavaliere della Zucca, riconoscimento che in ogni edizione viene dato ad un vallecrosino meritevole, Girolamo (Mimmo Rinaldis, membro dell’associazione ‘Borgo Antico’, da sempre parte attiva dell’organizzazione della festa. “Un giusto riconoscimento ad un cittadino e ad un’associazione che da sempre è il motore dell’evento. Volontari che si mettono, con impegno, a disposizione della collettività per organizzare, sempre con ottimi risultati, una festa molto sentita dai cittadini e di grande attrattività per i visitatori” commenta l’assessore al Turismo Pino Ierace.

Durante la manifestazione è stata premiata anche la ciclista Irma Siri, una giovane che si è distinta per meriti sportivi. “Possiamo dire con orgoglio - conclude Ierace - che molti dei nostri giovani si stanno distinguendo in vari ambiti, da quello sportivo, come Irma Siri, alla musica, come i bambini del coro delle Scuole Musicali che hanno accompagnato Mr Rain sul palco del Festival di Sanremo, alla danza grazie agli Urban Theory e alle scuole Dance Art Project e Il Cigno Nero. Così come stanno emergendo ragazzi nell’ambito degli studi e del lavoro. Per questo motivo stiamo lavorando per istituire un giusto riconoscimento ai giovani meritevoli che con impegno raggiungono risultati straordinari”.