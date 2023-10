38° Sanremo Rally Storico: Da Zanche e McCormack danno spettacolo nella mattinata

Lucio Da Zanche continua a guidare il 38° Sanremo Rally Storico e lo fa imponendosi sul Langan, e gestendo la situazione nelle successive Semoigo, Bignone e Coldirodi. L’altro grande protagonista della giornata è l’irlandese McCormack che è subito partito all’assalto del podio prima accorciando il divario da “Lucky” Battistolli e Franco Cunico staccando il secondo tempo sul Langan, per poi accelerare ulteriormente imponendosi a Semoigo, Monte Bignone e Coldirodi, chiudendo la metà giornata mattutina al secondo posto con 49”2 da Da Zanche, avendo ormai superato Cunico e Lucky. Il vicentino della Porsche si è dimostrato parecchio costante nelle sue prestazioni, recuperando il terzo gradino del podio (è a 54”3 da Da Zanche) superando Lucky Battistolli, leggermente in difficoltà don la sua Delta specie nell’ultima prova di Coldirodi. Battistolli vanta 29”1 di vantaggio su Pieter-Jan Maeyaert, BMW M3, felice della quinta piazza e di aver allungato su Valter Pierangioli, che ieri lo precedeva di 2/10, afflitto da problemi ai freni alla sua Sierra. Fermo per una toccata sulla Coldirodi, senza danni per l’equipaggio, l’ungherese Tibor Erdi, affiancato dal connazionale Istvan Kerek su Ford Sierra.

CLASSIFICA ASSOLUTA DOPO PS9 - COLDIRODI (5,46 KM) - CIRAS

ASSOLUTA: 1. DA ZANCHE-DE LUIS (Porsche ca) in 1:02'38.7; 2. CUNICO-PIROLLO (Porsche 911 Sc) a 54.3; 3. 'LUCKY'-PONS (Lancia Delta Int.16V) a 1'11.0; 4. VOLPATO-SORDELLI (Ford Escort Rs) a 1'49.1; 5. PIERANGIOLI-RAVANO (Ford Sierra Rs Cw) a 2'34.4; 6. NUCERA-GABRIELLI (Porsche Carrera Rsr) a 3'22.3; 7. PAGELLA-BREA (Porsche 911 Sc) a 4'21.2; 8. SALIN-PROTTA (Porsche 911 Rs) a 7'14.9; 9. PALMIERI-ZAMBIASI (Porsche 911 S) a 7'39.0; 10. BOTTAZZI-MAGNANI (Opel Corsa Gsi) a 7'45.1

OVERALL CLASSIFICATION PS9 - COLDIRODI (5,46 KM) - EHRC

ASSOLUTA: . DA ZANCHE-DE LUIS (Porsche Carrera Rs) in 1:02'38.7; 2. MCCORMACK-MITCHELL (Bmw M3 E30) a 49.2; 3. CUNICO-PIROLLO (Porsche 911 Sc) a 54.3; 4. 'LUCKY'-PONS (Lancia Delta Int.16V) a 1'11.0; 5. MAEYAERT-DEWULF (Bmw M3 E30) a 1'40.1; 6. PIERANGIOLI-RAVANO (Ford Sierra Rs Cosworth) a 2'34.4; 7. GATANI-BURGHAMMER (Porsche 911 Sc) a 6'01.4; 8. WAGNER-ZAUNER (Porsche 911 Sc) a 6'01.4; 9. MERMET-CLERTON (Renault R5 Turbo) a 6'20.9; 10. BUDIL-VEJVODA (Bmw 2002 Ti) a 6'35.0;