Una domenica da dimenticare nel quartiere di San Martino. Questa mattina intorno alle 7 è esploso un tubo dell'acqua in corso Cavallotti, guasto che ha comportato l'interruzione dell'erogazione da via Lamarmora al bivio per via Val d'Olivi. Problemi anche ai piani alti delle palazzine del quartiere per via di un netto calo di pressione.

Subito è intervenuto il personale di Rivieracqua che ha avviato i lavori per la riparazione. L'intervento potrebbe durare per l'intera giornata.