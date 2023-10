Incidente la scorsa notte intorno alle 4.30 in via Cavour a Ventimiglia. Un'auto si è ribaltata, finendo su una fiancata. Per fortuna non si registrano feriti gravi, gli occupanti della vettura hanno rifiutato il trasporto.

Sul posto, oltre all'ambulanza della Croce Verde Intemelia, anche la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.