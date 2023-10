Sanremo: al liceo Cassini risplende l'Europa con attività di insegnamento e job shadowing nell'ambito del progetto Erasmus+

Dal 2 al 6 ottobre quattro insegnanti dell'IES DIDÍN PUIG di Valencia sono stati ospiti presso il Liceo 'G.D. Cassini' per una serie di attività di insegnamento e job shadowing nell'ambito del progetto Erasmus+.

"I professori spagnoli - si spiega nella nota - hanno lavorato nelle classi in compresenza coi colleghi italiani interagendo con gli studenti del liceo matuziano in diverse lingue (spagnolo, francese, tedesco e italiano) e dando il loro contributo in alcune lezioni di educazione fisica e cultura spagnola, tedesco, latino, greco, inglese e francese. Alle attività in classe sono state affiancate visite ai giardini e alle ville sanremesi, a Bussana Vecchia e Dolceacqua che hanno anche visto gli studenti del liceo in veste di ciceroni. A queste attività si aggiungeranno nella settimana che andrà dal 9 al 14 ottobre gli Erasmus days, a cui il Cassini prenderà parte con un evento on line al fine di, come recita il fortunato slogan della manifestazione, 'far risplendere l’Europa'.

Con questa attività il Cassini conferma una volta in più la sua dimensione internazionale che presto vedrà una nuova pagina grazie al nuovo progetto Erasmus+ D.I.S.C. iniziato il 1 ottobre, e che vedrà 20 studenti e 10 insegnanti in mobilità in Turchia, Lettonia, Germania e Irlanda per, attività di job shadowing e corsi di formazione".