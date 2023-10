Comune di Vallecrosia presente al "New European Bauhaus" ad Imperia (Foto)

Il consigliere comunale Enrico Amalberti, per il comune di Vallecrosia, ha partecipato al terzo convegno "New European Bauhaus", organizzato da Regione Liguria, in sinergia con Provincia di Imperia ed A.N.C.I., dedicato ad opportunità di finanziamento per progetti ed idee sorretti dai principi di inclusione sociale, di creatività, di cultura e di sostenibilità ambientale.

"Un momento importante di crescita che interessa i giovani e le scuole, avente ad oggetti delle opportunità per recuperare il nostro territorio, anche grazie alla rigenerazione urbana. Ma non solo" - afferma il consigliere comunale di Vallecrosia Enrico Amalberti.

"Faccio i complimenti e i ringraziamenti a Regione Liguria, alla Provincia Imperiese e ad A.N.C.I. per questo incontro, teso all’ambiente, all'ecosostenibilità ed all’inclusione sociale, in uno con le bellezze culturali ed architettoniche, intendendo come 'bellezza' non solo il lato estetico, ma anche la struttura del progetto e della organizzazione sinergica" - sottolinea - "Questo è il modus operandi con cui 'rivalutare' ed implementare il nostro territorio, 'sfruttando' le opportunità di finanziamento per progetti ed idee alla cui base coesistono i principi di inclusione sociale, creatività, cultura e sostenibilità ambientale. Lavorando 'in rete'" si ottengono risultati positivi".