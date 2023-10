Ventimiglia: il Consiglio sui migranti si farà, oggi riunione costruttiva dei Capigruppo insieme al sindaco

“E’ stata una riunione costruttiva, quella dei Capigruppo in Consiglio comunale a Ventimiglia che si è svolta questa mattina”. Sono le parole di Gabriele Sismondini, consigliere di opposizione che ha partecipato insieme agli altri colleghi all’incontro particolarmente atteso, in previsione del Consiglio di giovedì prossimo alle 15.

Apprezzata dalla minoranza la presenza del Sindaco, Flavio Di Muro, che ha relazionato sulla situazione in atto, anche dopo la visita del Ministro Matteo Piantedosi. “E’ stato risolto il nodo legato a Cpr e centro di accoglienza – dicono dall’opposizione – che aveva visto la maggioranza chiedere il rinvio del consiglio, che invece si svolgerà ugualmente”.

Dal canto suo Sismondini ha confermato la richiesta di una Commissione ad hoc sull’immigrazione: “Lo avevo chiesto in occasione della conferenza dei ‘100 giorni’ – ha detto – per evitare di sapere notizie di seconda mano ma di parlare dei fatti nelle sedi istituzionali come il Consiglio comunale di domani. E’ stato comunque un confronto positivo e ci auguriamo che, quanto detto dal Ministro, si faccia. Perché a Ventimiglia abbiamo bisogno dello Stato e di aiuto da Roma”.

Ufficialmente l’ordine del giorno del consiglio di domani prevede le comunicazioni del Sindaco, seguite dall’approvazione del bilancio 2022, la convenzione per la gestione del segretari con Dolceacqua ma, il ‘succo’ vero lo si avrà in occasione della mozione contro l’Assessore Calcopietro e la discussione su Cpr e centro di accoglienza.