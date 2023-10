Fratelli d’Italia Sanremo: “Ormai la misura è colma: quando parte il servizio di scuolabus?”

A distanza di un anno non si è ancora risolta la diatriba tra Comune di Sanremo e la ditta Fratarcangeli Cocco che si era aggiudicata l’appalto per la gestione del servizio di scuolabus nella città matuziana e a farne le spese sono ancora una volta le famiglie degli alunni che hanno prenotato questo servizio. Sull’argomento interviene il gruppo Fratelli d’Italia Sanremo, che già lo scorso anno aveva seguito l’evolversi della vicenda e si era fatto portavoce delle preoccupazioni e lamentele dei genitori.

"Speravamo – spiegano gli esponenti di Fratelli d’Italia – che il servizio di scuolabus quest’anno partisse regolarmente: purtroppo così non è stato e a quasi un mese dall’inizio della scuola le famiglie degli alunni che dovrebbero usufruire di questo servizio si trovano a rivivere la stessa situazione dell’anno scorso e ad affrontare gli stessi problemi e disagi. Disagi che sono pesanti per tutti ma soprattutto per quei genitori che non potendo fare affidamento su nonni, parenti od amici, sono costretti a fare i salti mortali per accompagnare i figli a scuola. E nel caso in cui lavorino è ancor peggio, perché devono ricorrere a permessi e ferie, che in molti casi si stanno esaurendo, con il rischio, per alcuni, di perdere il lavoro".

"Non vogliamo scendere nei dettagli tecnico-legali di tutta la vicenda - termina FdI - questo in fondo poco importa ai genitori. Quello che loro importa è che questa impasse venga al più presto risolta e per questo, a nome di tutte le famiglie coinvolte, chiedo all’Amministrazione in che modo e con quali tempistiche intenda rimediare a questo grave disservizio così da garantire quanto prima l’avvio dell’attività di trasporto scuolabus; ormai la misura è colma – concludono - e i genitori stanno davvero perdendo la pazienza!"