Ventimiglia: che fine ha fatto il centro di identificazione a Ponte San Ludovico? Per ora tutto fermo (Foto)

Nei giorni scorsi sembrava imminente la sua costruzione. Quanto meno era stata annunciata da fonti francesi ed un escavatore ha fatto spazio nella terra accanto a due serre ma, ad oggi, del centro di identificazione per migranti al confine di Ponte San Ludovico non c’è nemmeno l’ombra.

Nel frattempo sono cambiate le strategie italiane, in chiave Cpr e luoghi di accoglienza ma, anche la pressione è lievemente calata, anche per il numero inferiore di passaggi dei profughi da Ventimiglia, che hanno forse preferito rotte diverse per raggiungere il Nord Europa, da quella Lampedusa che, alcune settimane fa, aveva visto sbarcare migliaia di persone.

Dalla Francia non ci sono segnali sulla costruzione dell’eventuale centro di identificazione ma, dalle foto scattate stamattina tutto sembra fermo. Le cosiddette ‘riammissioni’ a Ponte San Luigi continuano ma i controlli della gendarmerie francese, dopo quelli di 10/15 giorni fa, si sono leggermente allentati. Anche se l’attenzione rimane sempre massima.

Negli ultimi giorni anche gli arrivi al centro Caritas di Ventimiglia sono nettamente calati (80/90 al goirno) e, anche la diminuzione progressiva delle temperature in previsione dell’inverno sta limitando le partenze dall’Africa. Ora si attendono le decisioni del Ministero in relazione all’eventuale Cpr da allestire in Liguria ma, soprattutto, il Consiglio comunale di domani sera, quando si parlerà soprattutto di migranti.

Ufficialmente l’ordine del giorno prevede le comunicazioni del Sindaco, seguite dall’approvazione del bilancio 2022, la convenzione per la gestione del segretari con Dolceacqua ma, il ‘succo’ vero lo si avrà in occasione della mozione contro l’Assessore Calcopietro e la discussione su Cpr e centro di accoglienza.