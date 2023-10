Imperia: terzo incontro dedicato al ‘New european bauhaus’ e premiazione progetti vincitori

Domani alle 9.30, nella sala del Consiglio della Provincia di Imperia, si terrà la terza tappa di ‘New European Bauhaus in Liguria: storie di una sfida europea e territoriale’.

L’evento, organizzato dal settore Affari Europei di Regione Liguria in collaborazione con Provincia di Imperia e Anci, ha l’obiettivo di ampliare le opportunità di finanziamento per questo tipo di interventi sul territorio ligure con particolare attenzione alla bellezza, sostenibilità e inclusione.

Alle 12.45 si terrà la premiazione dei migliori progetti in provincia di Imperia (al termine è previsto il punto stampa), per le iniziative 'Liguria Neb Challenge 2023’ e ‘Hackathon to Bruxelles’ rispettivamente vinte dalla Provincia di Imperia e dal Polo Tecnologico Imperiese in partnership con l’Istituto Cappellini Sauro della Spezia.

Parteciperanno al convegno il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana, l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola e il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai.