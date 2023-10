Al Polo Tecnologico Imperiere tre attività all'insegna del dinamismo

Il Polo tecnologico imperiese in un solo mese ha promosso tre attività all'insegna del dinamismo.

In occasione delle Vele d’Epoca ha schierato studenti e docenti nello stand della manifestazione, offrendo laboratori a tema marinaresco, analisi sulla qualità del mare nonché visite guidate dell'imbarcazione “Bavaria”. Non da meno è stata l'accoglienza per le nuove leve: le classi prime del Polo hanno partecipato al progetto “Whale Watching”, un'escursione giornaliera per l’avvistamento dei cetacei, offerta anche alle neo formate classi terze del corso ITTL (nautico). Inoltre è già stata avviata un'attività dedicata ai ragazzi di classe V, e questa volta non solo del Polo Tecnologico Imperiese: è stato dato il via al progetto “Hackaton to Bruxelles”, una sfida progettuale in collaborazione con l'ufficio affari europei di Regione Liguria, realizzata in contemporanea a Imperia e a La Spezia.

La maratona prevede tre giorni di attività in cui gli alunni prescelti si sfideranno per realizzare un percorso di turismo esperienziale, inclusivo e creativo con particolare attenzione ai temi del bello e del paesaggio costiero. I vincitori si aggiudicheranno un viaggio studio a Bruxelles, con visite al parlamento europeo, e alla sede del settore affari europei della regione Liguria, dove verranno presentati i lavori realizzati.