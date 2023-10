Sanremo: ubriaco importuna clienti e gestori di locali in piazza, disposto l'arresto per un 62enne

Un sanremese di 62 anni è stato arrestato per una serie di violazioni messe in atto durante il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali.

Gli agenti del Commissariato sono intervenuti in diverse circostanze visto che il 62enne, spesso in stato di alterazione alcoolica, dava fastidio ad esercenti e clienti dei locali in piazza Bresca. Per le numerose violazioni, commesse quasi sempre in stato di alterazione alcoolica e soprattutto la sera, il Magistrato ha ripristinato la detenzione in carcere.

Gli agenti del Commissariato lo hanno così portato in carcere, in Valle Armea.