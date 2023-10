Sanremo: dehors allargati bloccano al porto una donna in sedia a rotelle, la protesta di Marcella (Foto)

Mentre il nostro ordinamento giuridico conferma che basta fare ricorso al Tar per continuare ad ‘allargare’ i dehors in modo sconsiderato senza rispettare le normative vigenti, emerge l’ennesimo caso di un luogo inaccessibile ai portatori di handicap in carrozzella, guarda caso nuovamente per i dehors allargati.

Ci arriva da una nostra lettrice, arrabbiata perché sabato scorso non è riuscita a transitare a bordo della sua carrozzella, nella zona portuale di Sanremo, a causa dell’allargamento di alcuni dehors. Si tratta dei cosiddetti ‘baretti’, quasi tutti ormai diventati ristoranti che, approfittando delle temperature ancora estive, anche sabato scorso hanno ospitato molti clienti per una serata che aveva il sapore di agosto.

Ad onor del vero, a discolpa in questo caso degli esercenti, serve puntualizzare che in molte situazioni esiste la delibera ‘spazio aperto’ che, anche nel mese di ottobre consente l’allargamento del 50% dei dehors e, quindi, il fatto dovrebbe essere approfondito centimetro per centimetro.

Resta il fatto che la nostra lettrice, Marcella Raia (disabile e su una sedia a rotelle) sabato sera si è imbattuta in quanto è possibile vedere dalle foto: “Trovo veramente scandaloso – dice Marcella - che non ci sia un minimo di sensibilità sulla disabilità e ritrovarsi nel 2023 ancora con questi episodi di pochissima sensibilità per i diversamente abili. Non trovo giusto che il comune permetta di bloccare un marciapiede pubblico per i tavoli privati dei locali”.