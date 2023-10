Sanremo: tutto pronto per la 18ª edizione di Ottobre di Pace

La manifestazione “Ottobre di Pace”, nata dalla proclamazione di Sanremo “Città Internazionale per la pace, la nonviolenza e i diritti umani”, è arrivata alla sua 18ª edizione per portare anche quest’anno il suo contributo alla diffusione della cultura della pace e della non violenza nel nostro territorio, e non solo.



“Nell’ultimo anno abbiamo assistito ad avvenimenti drammatici, che hanno sconvolto tanti paesi e hanno reso molto più incerto il futuro dell’umanità, e più urgente il bisogno di non subire gli eventi, ma di capire, cercare risposte e possibili soluzioni - dichiarano i promotori dell'evento - se non si riconoscono le responsabilità che ogni uomo dovrebbe avere verso il mondo, ossia verso tutti gli esseri viventi che lo abitano, le crisi e i conflitti, i disastri e le guerre continueranno a ricadere in primo luogo sulle popolazioni povere e indifese, spesso costrette alle migrazioni, ma anche, e non meno fortemente, su tutti gli abitanti apparentemente privilegiati della nostra “casa comune”. Essere più consapevoli è l’unico punto di partenza. Noi cercheremo di proporre occasioni e materiali per riflettere”.

“I temi che toccheremo nell’edizione di quest’anno riguardano soprattutto il continente che sta diventando sempre più il centro dell’attenzione - aggiungono - l’Africa, dove si concentrano tanti interessi strategici ed economici, dove avvengono pericolosi rivolgimenti politici e conflitti armati che minacciano le popolazioni locali e gli equilibri mondiali. Qui si manifestano, in modo più forte che altrove, le conseguenze dei cambiamenti climatici sull’ambiente e sulla vita dei tanti che rimangono privi dei mezzi di sussistenza”.

Il programma dell’Ottobre di Pace 2023, che si aprirà il 6 e terminerà il 27, comprende alcuni eventi su temi più generali, come i costi delle guerre, la protezione di chi chiede asilo, la creazione di uno spirito di pace tra i bambini e i giovani. Altri incontri riguarderanno più specificamente i problemi dell’Africa, e ci aiuteranno a conoscere i molteplici aspetti di questo enorme continente su cui si giocherà il futuro.

Un proseguimento dell’Ottobre di Pace si avrà dall’8 al 17 novembre con “Pulcinella e il Mediterraneo”, un progetto didattico di Saperecoop sull’incontro e il dialogo fra le culture.

“Vi aspettiamo a Sanremo, nelle sale del Museo Civico e di Palazzo Roverizio, nel Forte di Santa Tecla, sulla pista ciclo-pedonale e al cinema Tabarin” concludono.

Le Associazioni della Rete Ottobre di Pace sono: Amnesty International, ASSEFA, Mappamondo e Casa Africa, Centro Ascolto Caritas Sanremo, Club per l’Unesco di Sanremo, Coop Liguria - Sezione Soci Sanremo, Popoli in Arte