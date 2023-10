La transizione energetica tra efficienza e comunità energetiche rinnovabili

La transizione energetica è un tema centrale nello scenario internazionale e nazionale come risposta alla crisi derivante dagli elevati costi di approvvigionamento energetico ma anche dal punto di vista ambientale, economico, con rilevanti impatti sociali e di contrasto alla povertà energetica.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, insieme al proprio partner tecnico Dintec, propone alcuni webinar di approfondimento sugli aspetti giuridici necessari per costituire le Comunità energetiche rinnovabili (CER) che consentono ad imprese, comunità locali e cittadini di condividere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nell’obiettivo di una sempre maggiore sostenibilità.

Parallelamente la Camera di Commercio attiva una serie di desk informativi, con incontri ristretti, per aiutare le imprese e gli altri attori del territorio a confrontarsi con esperti tecnici per avviare interventi di transizione energetica, chiarire dubbi su come si costituisce una Comunità Energetica Rinnovabile e approfondire tutto ciò che riguarda il tema dell'energia.

PROGRAMMA COMPLETO: www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/Agenda/Single?id_appointment=1189

PER INFORMAZIONI: digitalpromoter@rivlig.camcom.it