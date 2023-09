Emergenza migranti, Forza Italia: "Arrivi in preoccupante aumento, bene la visita del ministro Piantedosi a Ventimiglia"

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi visiterà Ventimiglia lunedì prossimo, il 2 ottobre, per valutare la situazione migranti in città e al confine.

Forza Italia della città di confine ringrazia il partito e il ministro Piantedosi per la disponibilità a portare a Roma le problematiche della città. "Abbiamo chiesto a Roberto Bagnasco di visitare Ventimiglia perché la situazione migratoria non è più sostenibile visto che c'è una percezione di totale insicurezza nella nostra comunità. Poi è stato coinvolto il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani che ha contattato il ministro Piantedosi" – dice il segretario cittadino e consigliere di Forza Italia, Gabriele Amarella.

Sarà, perciò, un'occasione di confronto sul flusso migratorio che sta aumentando in questi giorni a Ventimiglia e sulla possibilità di aprire in città un Cpr, Centro permanente per i rimpatri.