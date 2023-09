S.P 21 Colle D'Oggia Bivio Montalto, Valerio Verda auspica la pulizia di tombinature e cunette

"Gentile Direttore, faccio riferimento all'articolo di oggi riguardante il possibile nuovo posizionamento di nuovi velox sulle Strade della nostra Provincia, mi permetto di consigliare agli organi preposti di fare una manutenzione più accurata sulla S.P 21 Colle D'Oggia Bivio Montalto in particolar modo alla pulizia di tombinature e cunette. Vero è che la stessa è stata fatta grazie anche ad un contributo della Provincia che ha dato ai Comuni ma ciò non basta, chiedo come Cittadino che venga risolto anche la situazione degli asfalti ricordando che la suddetta Strada in caso di smottamenti o quant'altro è l'unica Via di collegamento con la Costa.



Grazie, Valerio Verda".