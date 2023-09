Ospedaletti: il Consiglio Comunale convocato per giovedì 28 settembre, 5 punti all'Ordine del Giorno

Il Consiglio Comunale di Ospedaletti è stato convocato per il giorno di giovedì 28 settembre alle h.19 per deliberare sull'Ordine del Giorno che comprende cinque punti. Oltre alla consueta approvazione dei verbali della seduta precedente, si discuterà di rigenerazione urbana, di convenzione urbanistica tra il Comune e la società Girasoli 2000 srl, di variazioni al Bilancio di Previsione 2023/2025, e del Regolamento comunale per le concessioni cimiteriali.

In apertura di seduta verranno consegnate pergamene di ringraziamento a Pier Franco Rivano Luogotenente dei Carabinieri da pochi giorni in pensione dopo aver comandato la Stazione CC di Ospedaletti per oltre trent'anni, e alla 'Confetteria Il Capriccio' per l'ultra-trentennale attività commerciale svolta.