Giardini Padre Santo a Camporosso, Gibelli: "I genitori collaborano con Comune per controllare e pulire lo spazio giochi”

Il senso di comunità e la collaborazione tra gli abitanti di Camporosso contribuiscono a custodire i “Giardini Padre Santo”, il nuovo parco giochi di via Papa Giovanni XXIII dedicato alla memoria di Francesco Maltese, cittadino benefattore, profondamente devoto al santo del paese e sensibile ai bisogni dell’infanzia. Lo annuncia il sindaco di Camporosso Davide Gibelli.

"Ci sono piccoli gesti che hanno grande valore per la nostra comunità e non passano inosservati. Nei nuovi giardini 'Padre Santo' molti genitori collaborano spontaneamente con il Comune e la parrocchia per controllare, custodire e pulire lo spazio giochi" - fa sapere il primo cittadino - "E' stata così anche prontamente riparata l’altalena. Semplicemente grazie".

La comunità attenta e vigilie garantisce, perciò, ai ragazzi del centro storico e dintorni uno spazio attrezzato e protetto dove potersi incontrare e giocare all’aria aperta a calcetto o con altalene, una palestrina e un castello giochi.