Migranti a Ventimiglia, la minoranza chiede un consiglio comunale straordinario per parlare di Cpr e centro di accoglienza

I consiglieri comunali di minoranza chiedono un consiglio comunale straordinario ed urgente per parlare della possibilità che a Ventimiglia possa essere realizzato un centro di accoglienza e transito per i migranti o un Cpr, centro di permanenza e rimpatrio per i migranti.

"L'opposizione, unita, ha depositato questa mattina in Comune una richiesta di convocazione del consiglio comunale in seduta straordinaria ed urgente avente due fondamentali punti all'ordine del giorno: discussione e determina sulla posizione del consiglio comunale circa la possibilità che sul territorio comunale possa essere insediato un Centro di Permanenza e Rimpatrio per i migranti (CPR), tenendo conto degli effetti negativi che tale realizzazione produrrebbe alla città sotto i punti di vista economico, turistico, della sicurezza, della qualità della vita dei cittadini ed essendo inutile per i migranti in transito; e la discussione e determina della posizione del consiglio comunale circa la possibilità che sul territorio comunale sia realizzato un centro di accoglienza e transito per i migranti, presidiato dalle forze dell'ordine, dalle associazioni di volontariato caritatevoli e per la salvaguardia dei diritti umani e monitorato da un'unità di progetto comunale, con mediatori culturali e prima assistenza, che possa essere d'aiuto per che attraversa la città per recarsi oltre il confine francese e dare loro un riparo, una risposta ai bisogni primari, nonché un’ assistenza medica e giuridica" - dicono i consiglieri comunali di minoranza.

"Tutte le forze di opposizione sono unanimi e contrarie all'apertura di un CPR e chiedono una discussione aperta, anche per spiegare in maniera compiuta e corretta la reale portata di un CPR e l'esigenza, per contro, dell'apertura di un centro di accoglienza e transito per i migranti, unica soluzione per la città" - sottolinea l'opposizione.