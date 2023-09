Ipotesi Cpr a Taggia, 'Progettiamo il Futuro': “L'amministrazione dica chiaramente di no”

Il gruppo di 'Progettiamo il Futuro' interviene in merito all'ipotesi dell'apertura di un Cpr a Taggia.



“Si discute molto, negli ultimi giorni, della possibile apertura di un CPR nella nostra provincia e, tra le ipotesi ventilate, è circolata anche quella relativa alle ex caserme Revelli come possibile luogo idoneo ad ospitare uno di questi centri - scrivono in una nota - pur trattandosi solamente di un'ipotesi, riteniamo che l'amministrazione del Comune di Taggia debba sin da ora dire chiaramente di no a una simile eventualità che, se realizzata, danneggerebbe irrimediabilmente la zona delle ex Caserme. I cittadini attendono da troppi anni che quella zona sia riqualificata e finalmente restituita alla cittadinanza, troviamo ai limiti dell'assurdo che ora si parli di utilizzarla per costruire un CPR. Vorremmo poi ricordare a chi sostiene che il CPR sia una scelta di buon senso che questi centri sono di fato dei centri di detenzione in cui i migranti vengono trattenuti in attesa di rimpatrio. Non si tratta di strutture che avviano un percorso di integrazione tra i migranti e la comunità, né strutture che possono aiutare a meglio gestire l'emergenza migratoria che il nostro paese vive”.

“Credere che la soluzione ai problemi legati all'immigrazione che affliggono da anni la nostra provincia possa davvero essere la costruzione di un centro detentivo è assurdo e miope, confidiamo che lo capiscano tute le forze politiche e amministrative coinvolte” concludono da 'Progettiamo il Futuro'.