Camporosso: al Pala Bigauda “Festa insieme” per la realizzazione di un centro di aggregazione

Domenica 1° ottobre al Palatenda Bigauda di Camporosso è in programma “Festa insieme”.

Alle 12 il pranzo solidale con il menù: antipasti, pasta con verdure, tajine al pollo, roastbeef con patatine, torta di mele.

Il costo è di 20 euro, bevande escluse. Tutto il ricavato sarà devoluto a sostegno del progetto volto alla realizzazione di un centro di aggregazione in Camporosso presso il vecchio Mulino “La Rocca” per ragazzi adolescenti del nostro territorio.

“Lo scopo del progetto è dare una risposta ad una crescente solitudine dei ragazzi e dei giovani che non hanno spazi per socializzare e per esprimere le potenzialità di cui sono portatori” dichiarano gli organizzatori.

Nella giornata verranno premiati alcuni volontari storici del territorio: il maestro Elio Lentini (artista), Taki Hassan (fratellanza islamica), Fantino Monteleone (volontario di diverse associazioni), Carmela Antelmi (volontaria Scuola di Pace), Valter Giorgelli (volontario Spes).

Nel corso del pomeriggio verranno estratti i 30 biglietti della sottoscrizione a premi a favore del Centro di aggregazione. Il pomeriggio sarà animato dalla Banda Musicale città di Ventimiglia.

“Scuola di Pace ringrazia per la collaborazione il Comune di Camporosso, il supermercato Mercatò di Camporosso, Fratellanza Islamica, la Spes” dichiarano i promotori.