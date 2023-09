Sanremo: operatrice socio-sanitaria passa al ruolo di paziente e ringrazia tutto il personale del 'Borea'

Una nostra lettrice, Marilena che lavora in ospedale come operatore socio-sanitario, ci ha scritto della sua esperienza in ospedale, come paziente:

“Nei giorni scorsi, dopo mesi di terapia, finalmente sono stata operata. Non è stato facile passare dall'altra parte, non solo per me, anche per i colleghi che mi hanno seguito in questo lungo percorso. Scrivo per ringraziare dal profondo del mio cuore i vari reparti che ho dovuto frequentare, iniziando dalla senologia Breast Unit di Sanremo, il dott. Battaglia e il dott. Rubino e tutti operatori del reparto. Non è facile dover comunicare certe diagnosi, ancora più difficile ad un collega. Ringrazio anche l'oncologia di Sanremo, nella persona della coordinatrice Monica Schellino. Sono degli angeli in divisa bianca. Grazie ai colleghi del blocco operatorio, nella persona della coordinatrice Denise Degola, per come mi hanno coccolato e supportato in un momento difficile. Grazie al personale della day surgery di Sanremo nella persona della coordinatrice Luana Di Costanzo, in questi giorni di ricovero mi avete fatto sentire a casa, non solo a me, anche le mie compagne di avventura hanno il mio stesso pensiero. Si scrive sempre per lamentarsi di ciò che non funziona, invece ci sono tante realtà che funzionano benissimo anche grazie a chi porta avanti il lavoro con passione ogni giorno”.