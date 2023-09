E' morto il comandante Flavio Serafini, il cordoglio di Imperia Rinasce

"Imperia piange il comandante Flavio Serafini, un uomo forte che ha dato tantissimo alla nostra città e che non sempre è stato tenuto nella giusta considerazione dalle istituzioni" - commenta Imperia Rinasce appresa la notizia della morte di Flavio Serafini.

"Il suo nome resterà sempre legato alla realizzazione del museo navale che senza il suo impegno e la sua passione per il mare non sarebbe mai stato allestito; un museo che oggi rappresenta un vanto per noi tutti" - sottolinea Imperia Rinasce.

"A lui vanno i ringraziamenti di Imperia Rinasce che si stringe alla moglie, alla figlia Sara e ai nipoti Leonardo e Bianca in questo momento di dolore" - conclude.