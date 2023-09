Delegazione provinciale di Forza Italia a Rapallo all’incontro col Vice Premier Tajani

Una delegazione provinciale di Forza Italia, guidata dal segretario provinciale Simone Baggioli, composta dal vice sindaco di Ventimiglia Marco Agosta e dall’assessore Milena Raco, oltre che dai consiglieri comunali di Ventimiglia Gabriele Amarella, Franco Ventrella e Franca Bonadonna, dal coordinatore regionale giovani di Forza Italia Davide Longordo e dal consigliere comunale di Sanremo Andrea Artioli, ha incontrato a Rapallo, assieme al deputato Roberto Bagnasco, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri On. Antonio Tajani per esporre le problematiche del ponente ligure, e in particolare di Ventimiglia, derivanti dalla attuale emergenza per gli arrivi incontrollati dei migranti sul confine Italo Francese.



Il ministro Tajani ha contatto direttamente il Ministro degli Interni, Piantedosi, che ha annunciato una sua prossima visita a Ventimiglia per affrontare la situazione emergenziale impegnandosi ad assicurare più uomini e mezzi, al fine di assicurare l’ordine e la sicurezza pubblici. Altra questione affrontata è la carenza dei servizi sanitari a ponente col depotenziamento dell’ospedale di Sanremo.