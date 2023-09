Al via la terza edizione della catechesi sui 10 Comandamenti della Diocesi Ventimiglia-Sanremo

A 30 anni da quando, il 12 settembre 1983, don Fabio Rosini dava inizio all’esperienza delle 10 Parole, ora capillarmente diffusa in tutta Italia e non solo, anche nella diocesi di Ventimiglia-Sanremo sta per iniziare, per la terza volta, questo percorso di annuncio della Parola di Dio, rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni.

“Le catechesi sui 10 Comandamenti – si spiega nel comunicato - offrono la possibilità di fare un itinerario di approfondimento della fede per trovare il senso della propria vita nell’incontro con Cristo: come Mosè ha ricevuto da Dio queste parole di vita per il suo popolo, così ricevere e rileggere queste parole pienamente realizzate dall’esperienza di Gesù, consegna ai giovani dei parametri, un po’ come le ‘istruzioni’ per ‘far funzionare’ la propria vita. Per i giovani che desiderano dare una svolta alla propria esistenza, in una ricerca di senso, è una proposta da non lasciarsi scappare!”.

Le catechesi si terranno ogni domenica, dalle 20.45, nell’Oratorio dell’Immacolata Concezione, in piazza San Siro a Sanremo, a partire dal 1° ottobre.