Sanremo: intelligenza artificiale e medicina, domani un convegno medico all'Ariston Roof

‘Intelligenza artificiale, mondo digitale e cura della persona’: è questo il tema che verrà affrontato domani, all’Ariston Roof di Sanremo, dai medici invitati ad un convegno organizzato dall’Ordine imperiese insieme all’Ordine degli avvocati.

Il convegno si propone di presentare i principali sviluppi di questa tecnologia in ambito medico e di indagare e discutere i complessi interrogativi etici, deontologici e giuridici connessi all'impiego dell'IA in medicina che ruotano intorno alla tutela dei diritti dell'assistito, alla privacy, alla sicurezza, alla allocazione delle responsabilità giuridiche in caso di evento avverso e al rischio di perdere non solo la dimensione umana del rapporto tra medico e paziente, ma anche di escludere sempre di più la peculiarità della dimensione clinica nella diagnostica e nella cura.

Negli ultimi anni, infatti, le informazioni digitali a livello globale, sono più che raddoppiate e questa tendenza è destinata ad aumentare in modo esponenziale.

La medicina è uno dei principali protagonisti di questa crescita dovuta a: digitalizzazione della diagnostica per immagini, reportistica digitale in sostituzione delle cartelle cartacee, lo sviluppo di biotecnologie impiegate nel campo delle cosiddette scienze ‘omiche’, diffusione dell'IoMT (internet of medicalthings). L'intelligenza artificiale comprende sistemi informatici che possono eseguire attività che normalmente richiedono intelligenza umana, come la percezione visiva, il riconoscimento del linguaggio, assumere decisioni, tradurre da una lingua all'altra.

È in atto una rivoluzione culturale, tecnologica e scientifica centrata sull'applicazione dell'apprendimento automatico a database di grandissime dimensioni. IA, visione artificiale e sistemi di apprendimento automatico stanno dimostrando che oggi le macchine analizzano grandi quantità di dati più velocemente e meglio degli esseri umani. Il nuovo paradigma di una scienza che ‘simula il ragionamento umano’ genera dubbi sulla capacità e sulla stessa possibilità di controllo umano di questa tecnologia.