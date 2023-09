Forte acquazzone, questa sera nella nostra provincia con una quindicina di millimetri caduti soprattutto tra Ventimiglia ed Imperia ma anche in parte dell’immediato entroterra.

Per cause ancora da capire un allagamento si è verificato tra l’Aurelia e corso Italia a Bordighera, come si può vedere nelle immagini. A Dolcedo, invece, un albero è caduto sulla provinciale.