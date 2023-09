Ventimiglia: trasferito da San Nicola da Tolentino il Parroco Padre Domenico Orlando

È stato trasferito in Provincia di Verona, dal Superiore Generale della Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, Padre Domenico Orlando, Parroco di San Nicola da Tolentino e Vicario foraneo per la Città di Ventimiglia. Al suo posto subentrerà Padre Arielex Oco, in passato Amministratore parrocchiale della stessa parrocchia.

Padre Domenico lascia Ventimiglia dopo oltre sei anni a servizio di questa comunità: domenica prossima celebrerà le ultime tre messe alle 8.30, 10.30 e 18.30 per salutare i fedeli e ringraziare quanti lo hanno sostenuto e accompagnato in questo percorso.

“Sono molto dispiaciuto di questo trasferimento. Padre Domenico – ha detto Andrea Coppola, parrocchiano - ha curato e fatto crescere la comunità di San Nicola come mai era stato fatto prima, portando a termine i restauri della Chiesa e meritandosi la fiducia di S.E. il Vescovo che lo aveva nominato Vicario foraneo per la Città di Ventimiglia. Trovo che questo trasferimento andasse maggiormente ponderato, anche alla luce dei sentimenti di smarrimento che questa decisione ha provocato nei parrocchiani di San Nicola. In conclusione ci tengo a ringraziare in modo particolare il mio Parroco per l’impegno profuso a servizio di questa comunità augurandogli ogni bene, sperando di rivederlo presto a Ventimiglia”.