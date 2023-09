Elezioni a Sanremo: Anima incontra CNA, priorità al decoro cittadino, sicurezza e viabilità

È stata l'occasione per analizzare le dinamiche del turismo e il settore dei giovani, poi si è analizzato anche il progetto Porto Vecchio per passare alla situazione dei balneari con l'imminente problematica della direttiva Bolkestein ed il problema del rinnovo delle concessioni. Al termine dell'incontro da Anima hanno detto: "É stata una riunione molto partecipata con diversi interventi che ci danno modo di arricchire questa fase di ascolto finalizzata all'analisi puntuale dei problemi e la definizione di future proposte per il programma di Sanremo 2024".



"Proposte che verranno presentate e condivise prossimamente con tutti coloro che stiamo incontrando. L'ascolto per noi è fondamentale in questa fase, per tracciare un percorso programmatico inclusivo e condiviso" - concludono da Anima.