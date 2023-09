Sanremo: operaio cade da un ponteggio a Bussana, portato in elicottero al 'Santa Corona' (Foto)

Incidente sul lavoro questo pomeriggio intorno alle 15.30 in via Torino nella frazione sanremese di Bussana.

Un operaio è caduto da un ponteggio alto circa due metri mentre stava lavorando ed è finito sull'asfalto. L'uomo ha riportato un serie di traumi e ferite, sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un'ambulanza della Croce Verde.

Per via dell'impatto e delle possibili fratture è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso 'Grifo' che ha portato l'uomo all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure.

Sul cantiere di via Torino è intervenuta anche la Polizia insieme all'ispettorato del lavoro. Servirà ricostruire nei minimi dettagli quanto accaduto per accertare eventuali responsabilità e se fossero o meno rispettate le norme di sicurezza.