Sanremo: furto all'Ospedale, rubati effetti personali dagli armadietti di medici e personale

Furto all'Ospedale Borea di Sanremo. Il fatto risale a lunedì quando qualcuno si è appropriato degli effetti personali di medici e infermieri del reparto di cardiologia.



Sull'accaduto sta indagando la Polizia. I ladri hanno agito forzando alcuni armadietti in uso al personale della struttura. Sono stati portati via anche alcuni ricettari e dei timbri. Indagini in corso per risalire al responsabile.