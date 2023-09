San Bartolomeo al Mare: sabato a Pairola incontro alla scoperta del patrimonio diocesano

Sabato 23 settembre, alle 17, nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Neve a Pairola, San Bartolomeo al Mare, si terrà un nuovo incontro per la rassegna "Memorie d’inchiostro". Sarà un momento di studio e di approfondimento sui beni storico artistici della parrocchia di Pairola, attraverso l’analisi dei documenti archivistici dell’Archivio Storico diocesano.



Questo ciclo di conferenze è organizzato da Formae Lucis con la collaborazione dell’Archivio Storico della Diocesi di Albenga-Imperia per raccontare al pubblico la ricchezza del patrimonio storico e archivistico delle parrocchie diocesane. Relatori dell'appuntamento di sabato saranno: Alma Oleari, direttrice dell’Archivio Storico Diocesano; Gabriele Sandre, catalogatore del fondo archivistico; don Emanuele Caccia, vicedirettore del Museo Diocesano di Albenga e addetto all’Ufficio beni culturali, ecclesiastici e storici.



"La partecipazione è libera e gratuita, per ulteriori informazioni si può scrivere ad uno dei seguenti indirizzi email: formaelucis@diocesidialbengaimperia.it oppure archivio@diocesidialbengaimperia.it. Gli eventi de ciclo “Memorie di inchiostro” proseguiranno lungo tutto l’anno in corso in diverse località della Diocesi per raccontare il patrimonio culturale di questi luoghi, specialmente ai parrocchiani che potranno avvicinarsi ancora di più alle proprie radici e riscoprire la centralità di registri e documenti parrocchiali per la ricostruzione storica di storie singole e generali" - sottolineano gli organizzatori.