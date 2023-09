Come promuovere la propria azienda con i gadget personalizzati

Promuovere la propria azienda è sicuramente un’azione da fare in modo costante, individualizzando il target a cui dedicare le campagne e le modalità in base al periodo dell’anno e anche alla fase storica dell’azienda stessa. Una delle modalità più indicate per investire un corretto budget promozionale è quello di ricorrere ai gadget personalizzati economici che andranno ad integrare la giusta strategia di marketing. I gadget promozionali sono tra i più vari sia come tipologia di prodotto che come costo unitario, partendo da quelli più economici fino a veri e propri regali aziendali. Normalmente vengono impiegati durante fiere e manifestazioni, ma ci si può concentrare anche su n numeri inferiori durante festività o quando si vuole lasciare il ricordo di una particolare giornata.

Il gadget aziendale può anche essere utilizzato per dare un senso di appartenenza ai propri soci o a chi acquista i nostri prodotti, distribuendoli durante le cene aziendali o insieme alla spedizione di un acquisto. Si può pensare anche di utilizzarli come regali di produzione per i propri dipendenti.

Quando usare i gadget promozionali

Il proprio marchio avrà una diffusione di visibilità importante se utilizzato su larga scala regalando prodotti sponsorizzati durante eventi in cui si entrerà in contatto con nuovi possibili utenti che ancora non conoscono il brand. Sarà importante quindi indirizzare i gadget durante eventi sia organizzati dalla propria azienda che durante quelli in cui siamo invitati o a cui si partecipa attivamente. Si potrà distribuire prodotti brandizzati durante relazioni in cui si è direttamente coinvolti e nelle fiere di settore dove sicuramente si andrà in contro ad un target interessato.

Scegliere il giusto oggetto è molto importante e per fare La scelta giusta bisognerà fare un attento studio sul target di riferimento che dovrà apprezzare il prodotto. Il gadget ideale è quello affine ai gusti del futuro cliente e che sia anche utile così da aumentare le possibilità che si ricordino della vostra attività così da avere nuovi contatti in seguito sia per ottenere maggiori contatti che per dare il via a nuovi ordini.

I momenti ideali per pensare di avviare una campagna marketing legata ai regali zianedali e ai prodotti promozionali sono quindi le fiere di settore destinate al cliente finale ma anche cene aziendali per raggiungere clienti, collaboratori e dipendenti. Le migliori occasioni sono le feste natalizie, momento ideale per investire il proprio budget promozionale.

Non vanno sottovalutati però altri periodi dell’anno come le cene estive, gli eventi legati al raggiungimento di un determinato obiettivo, il premio ai migliori collaboratori ed eventi legati.a date significative dell’azienda stessa.

Quale gadget scegliere?

Come già detto esiste una enorme varietà di prodotti da predisporre con il proprio logo o con i dati di contato che vogliamo lasciare. I migliori sono quelli originali e non convenzionali, preferibilmente economici per poterne disporre su ampia scala e anche ecosostenibili per abbracciare una maggiore fetta di utenza.

Sicuramente puntare sull’originalità darà un punto in più sul potersi fare ricordare, senza far perdere il proprio gadget su una infinità di prodotti simili raccolti in fiera. Una penna può essere utile e facilmente regolabile durante una fiera, ma sicuramente si andrà ad unire alle altre penne aziendali che verranno distribuite. Puntate quindi su gadget a tema più strettamente legati alla fascia di appartenenza o anche gadget ironici e divertenti che lasceranno un segno. Se ad esempio vendiamo bottiglie di vino sarà divertente regalare un apribottiglie magari con feìorme originali e divertenti.