Sanremo: navetta biker sospesa, scatta la raccolta firme per riattivare il servizio

Sono già oltre un centinaio le firme raccolte per chiedere la riattivazione del servizio "navetta bike". Il pulmino dotato di carrello posteriore, serviva a portare biker e bici a San Romolo, partendo dall'autostazione di Sanremo. Il servizio è stato sospeso dal 10 settembre.

La richiesta con la petizione è stata inviata a Riviera Trasporti, all’Assessorato ai Trasporti e Turismo della Regione Liguria, al Presidente della Provincia di Imperia ed al Sindaco di Sanremo per richiedere l’immediata riattivazione.

"La sospensione di questo servizio va totalmente in contrasto con le iniziative intraprese dal consorzio Sanremo Outdoor ed è assolutamente penalizzante per tutti i progetti inerenti la promozione turistica della nostra zona nonché quello dei comuni limitrofi che, oltretutto aderiscono al consorzio. - sottolineano i promotori della petizione - Si ricorda che la nostra sentieristica viene frequentata da bikers di ogni nazione ed addirittura da atleti di fama mondiale che vengono ad allenarsi ed a testare i materiali proprio a San Romolo".



"E’ inutile rimarcare che ciò attira numerosi appassionati che, ovviamente, utilizzerebbero la navetta oltre che i pubblici esercizi dei vari comuni. San Romolo è proprio considerato il crocevia della rete sentieristica (che collega anche i comuni limitrofi) e si sottolinea che la nostra zona, grazie al fantastico clima, permette la pratica della mountain bike 365 giorni all’anno. Ed è per questo che la navetta è davvero importante!" - concludono.