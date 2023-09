‘Nel giardino incantato’: si chiude ‘Soleá’, il festival della cultura mediterranea dedicato a Italo Calvino

Domani, domenica 17 settembre, si chiude Soleá, il Festival della cultura mediterranea realizzato da CMC/Nidodiragno Produzioni con la Direzione artistica di Angelo Giacobbe e grazie al sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sanremo. Nel giardino incantato, questo il titolo dell’edizione 2023 dedicata a Italo Calvino nel centenario della nascita, ha proposto spettacoli dal vivo, visite e incontri alla scoperta dei luoghi che fanno parte del vissuto e dell’immaginario dello scrittore cresciuto a Sanremo.

È un contesto dominato dal paesaggio e dalla botanica – elementi radicati nella storia famigliare e nell’opera di Calvino – quello del pomeriggio di domenica. Soleá, infatti, invita il pubblico alla scoperta di un luogo non a tutti noto ma di grandissimo fascino: il Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo CREA OF di Corso degli Inglesi (il pubblico potrà utilizzare l’ampio parcheggio al n° 457 del Corso). Principale ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari e floricole, il CREA annovera a Sanremo una delle sue aziende sperimentali e rappresenta, di fatto, l'Istituto erede della Stazione Sperimentale di Floricoltura che fu diretta prima dal padre di Italo, Mario, e poi, a partire dal 1929, per lungo tempo, dalla madre Eva Mameli. In questo contesto, alle 14.30, ha luogo la visita a Villa Bel Respiro e agli splendidi spazi del Centro.

Progettata in stile eclettico nel 1893 dall'architetto Pio Soli, Villa Bel Respiro è circondata da una densa vegetazione, con piante di pregio ad alto fusto e agrumi di diversa varietà, nella quale si nascondono ninfei, fontane, statue e voliere. All’interno sono mirabilmente conservati gli arredi degli uffici che furono abitati da Mario Calvino ed Eva Mameli. Oggi il CREA OF, realtà all'avanguardia nella ricerca per il miglioramento genetico di varie tipologie di piante e negli studi di agricoltura e botanica legati alla sostenibilità, ospita giovani studiosi provenienti da tutto il mondo.

Alle 16 proprio nel giardino della Villa ecco Un pomeriggio, Libereso – Eva, Mario e Italo Calvino nei giardini del mondo, incontro con il regista Roberto Giannarelli e il drammaturgo Simone Dini Gandini: un’inedita conversazione che anticipa l’omonimo spettacolo (in debutto a marzo 2024 al Teatro Nazionale di Genova) per raccontare la giovinezza e la formazione di Calvino attraverso il punto di vista dell’indimenticato Libereso Guglielmi (1925-2016), per anni giardiniere della Stazione Sperimentale. Nel corso del pomeriggio sarà proiettato, in loop, il documentario di Roberto Giannarelli L'isola di Calvino. A chiudere la giornata e l’edizione 2023 di Soleá, alle 21.00 alla Chiesa di Santa Brigida, è un’ altra anteprima assoluta. Si tratta di Cosmiconcerto – Elaborazioni musicali intorno alle Cosmicomiche, inedito omaggio alla raccolta di racconti visionari di Calvino, in cui le composizioni di Anais Drago (violino) si intersecano alla narrazione di Daniela Tusa (voce recitante).

I protagonisti delle storie, pur appartenendo a tempi e luoghi remoti, si ritrovano a dover gestire problemi di ordinaria amministrazione: la convivenza forzata nel trovarsi, prima del big bang, tutti in un punto; l’arrivo della luce e di un mondo a colori; l’ansia di essere osservati da qualcuno, di chissà quale galassia.