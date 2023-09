Sanremo: 'Anima' sul Tribunale "Nulla è definitivo e speriamo che il Governo ora ci ripensi"

“Tra le ricorrenze sgradevoli da ricordare non possiamo fare a meno di segnalare che 10 anni fa (giusti giusti) venne soppresso il Tribunale di Sanremo, le cui competenze vennero accorpate al Tribunale di Imperia”.

Interviene in questo modo l’associazione ‘Anima’, che da poco è stata costituita, in funzione delle prossime elezioni Amministrative di Sanremo, sul palazzo di giustizia di via Anselmi che, 10 anni fa venne smantellato per un tribunale unico ad Imperia. “Il Tribunale di Sanremo era una struttura funzionante ed efficiente – prosegue ‘Anima’ - baricentrica sul territorio e perciò raggiungibile senza eccessivi disagi anche dai comuni del Ponente della provincia. A nulla valsero, all’epoca, le prese di posizione, accorate ed argomentate, delle categorie professionali e dell’intera cittadinanza, amministratori inclusi, che dimostrarono l’assurdità di una tale scelta di politica giudiziaria. La miopia del legislatore non consentì neppure deroghe parziali nonostante i numeri dimostrassero che veniva soppressa la terza struttura della Liguria, per carico di lavoro, dopo il Tribunale di Genova e quello di Savona, che riguardano aree geografiche ben più estese e popolose. Vi erano dunque le condizioni perché la Provincia di Imperia, terra di confine, mantenesse entrambe le strutture”.

“Poiché nulla è definitivo – termina il direttivo di ‘Anima’ - auspichiamo che l’attuale Governo porti a compimento quella che, almeno pare, essere stata una manifestazione di intenti riguardante l’intero territorio nazionale e che quindi il Tribunale di Sanremo venga al più presto riaperto”.