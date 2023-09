Gestione privata dell'Ospedale di Bordighera: il consigliere Trucchi vuole vederci chiaro

In previsione del prossimo consiglio comunale di Bordighera, il consigliere del gruppo Insieme, Giuseppe Trucchi ha presentato una interpellanza al sindaco Vittorio Ingenito per avere notizie precise circa lo stato di avanzamento delle procedure relative alla gestione privata del civico Ospedale S.Charles.



"Attualmente l'Ospedale è guidato in affiancamento da ASL1 e ICLAS GVM. Tra poco più di tre mesi tutto passerà nelle mani del gestore privato. - ricorda Trucchi - Mi sembra quindi giusto che il Sindaco o persona esperta dell'argomento da lui indicata illustri ai consiglieri comunali che rappresentano i cittadini e quindi la proprietà dell'immobile con precisione quali sono gli obiettivi raggiunti e quali le criticità in essere".



"In particolare vorrei fosse approfondita la situazione attuale del reclutamento del personale medico e infermieristico,la organizzazione prevista per il funzionamento dei servizi ospedalieri con particolare riguardo al servizio di Pronto Soccorso o Primo Intervento,la eventuale permanenza di difficoltà economiche finanziarie delle quali si era accennato subito dopo la firma del contratto. Tante volte abbiamo affrontato queste discussioni negli anni trascorsi dal Bando risalente al 2018. - conclude il consigliere Trucchi - Ora siamo giunti finalmente alla fase operativa di una procedura che definirei innovativa rispetto non solo alla Liguria ma anche all'intero Paese per le modalità attuate. Mi sembra il momento di poter conoscere dettagliatamente il piano di lavoro e le ricadute sull'assistenza".