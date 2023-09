Imperia: doppia rottura del Roia 1, stop all'acqua sul lungomare Vespucci (foto)

Doppia rottura, ieri sera intorno alle 19, per la condotta del Roia 1 ad Imperia e, in spianata Borgo Peri ed in Via Angelo Silvio Novaro.

Per consentire l'esecuzione delle necessarie riparazioni sono stati attivati due cantieri in corrispondenza delle perdite ma si è reso indispensabile, per ragioni di sicurezza, interrompere l'erogazione dell'acqua nella zona compresa fra il ristorante Mc Donald's e la Capitaneria di Porto di Oneglia, interessando anche gli approdi di Calata Cuneo e la Biblioteca Civica.

Le riparazioni proseguiranno per l'intera giornata e potranno concludersi nel tardo pomeriggio o prima serata. Come sempre alla ripresa del servizio potranno verificarsi casi di torbidità dell’acqua che, progressivamente, tenderanno a scomparire.