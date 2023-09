Riva Ligure ottiene la bandiera azzurra, per San Maurizio cittadinanza onoraria alla FIDAL

In occasione di San Maurizio, la cittadinanza onoraria di Riva Ligure quest’anno andrà alla FIDAL. Come da tradizione per i festeggiamenti patronali, l’amministrazione comunale del sindaco Giorgio Giuffra ha organizzato il consiglio comunale solenne in piazza Matteotti, venerdì 22 settembre, alle 21. Riva Ligure ottiene la Bandiera Azzurra

La scelta di assegnare la cittadinanza onoraria alla Federazione Italiana di Atletica Leggera è legata all’ottenimento della bandiera azzurra. Il vessillo viene attribuito ogni anno a quei comuni che si distinguono per l’impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino, e della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita.



Riva Ligure ha presentato un percorso di 2 km meritevole della bandiera e certificato Fidal che sarà inaugurato il giorno successivo, sabato 23 settembre. Una progettualità su cui si è impegnata la consigliere comunale Valeria Brignolo. L'itinerario si snoda tra il Santuario della Madonna del Buon Consiglio e l'approdo nautico, passando per la ciclabile e sul lungomare.

“È indubbio che lo sport sia un veicolo di inclusione, aggregazione e partecipazione con un ruolo sociale fondamentale, che permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per una crescita equilibrata. Che si tratti di bambini, di ragazzi, di adulti o di anziani, esso rappresenta una scuola di vita, che non smette mai di insegnare nuove regole: stare con gli altri, condividere, contribuire al raggiungimento di obiettivi difficili, sfidanti, ma non impossibili. – afferma il Sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra - In considerazione di ciò, anche tenuto conto dell’ottenimento della Bandiera Azzurra, è con soddisfazione e gratitudine che abbiamo deciso di conferire l’istituto della Cittadinanza Onoraria alla FIDAL, sempre presente nell’offrire l’opportunità di promuovere il correre ed il camminare, per il benessere, il movimento e la salute dei cittadini. È il nostro modo di congratularci con il Presidente Stefano Mei per la continua crescita e presenza della disciplina sul nostro territorio. Riva Ligure e la Federazione Italiana dell’Atletica Leggera lavorano per continuare a correre, vincendo, verso il futuro!”.

“Ci congratuliamo con il Comune di Riva Ligure per le idee e le proposte messe in campo - commenta il presidente della FIDAL Stefano Mei - favorire il benessere e la salute attraverso la promozione della corsa e del cammino è un obiettivo che tutti insieme dobbiamo perseguire, consapevoli dei benefici per i cittadini di ogni fascia d’età. È per questo che il mio ringraziamento va al sindaco Giorgio Giuffra e all’intera amministrazione comunale, nella certezza che questo meritato riconoscimento possa dare ulteriore impulso allo sviluppo della pratica motoria e sportiva nel vostro territorio. È inoltre un orgoglio per la nostra Federazione essere insigniti della cittadinanza onoraria: a Riva Ligure l’atletica si sentirà ancora più a casa”.

Il Premio San Maurizio a Dolceacqua e Monaco per il Gemellaggio Oltre alla cittadinanza onoraria, quella di venerdì 22, sarà l’occasione di consegnare premi e benemerenze oltre al prestigioso premio San Maurizio, riconoscimento che si concede all'evento che ha meglio promosso il territorio. Quest’anno verrà dato a due sindaci Fulvio Gazzola di Dolceacqua e Georges Marsan di Monaco in vista del gemellaggio tra le due municipalità, in programma il 3 novembre 2023. “Il gemellaggio tra Dolceacqua e Monaco, che sarà celebrato solennemente a 500 anni esatti dalla firma del “patto di fedeltà” tra il paese dei Doria e la famiglia Grimaldi, dimostra la capacità del nostro territorio di riscoprire la sua storia e di farne occasione di promozione internazionale – conclude il Sindaco Giorgio Giuffra - Sarà un piacere premiare i colleghi Sindaci Fulvio Gazzola e Georges Marsan, nella speranza che la loro lungimiranza riesca a rafforzare tra le loro Comunità e non solo la solidarietà, i legami fraterni e privilegiati, incentivando al contempo gli scambi in settori diversi come il patrimonio, la cultura e l’arte, il turismo e la gastronomia, nonché lo sport attraverso il supporto associativo”.

Tutti i premiati con le benemerenze cittadine Questo l’elenco degli altri premiati durante la serata. Si tratta di persone e associazioni che si sono distinte nell’arco dell’anno per meriti sociali: