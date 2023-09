Bordighera: il mercato si sposta per consentire i lavori del lungomare Argentina

Il mercato di Bordighera si sposterà nella zona ovest della passeggiata Argentina dal Kursaal al Trocadero. La modifica verrà presentata oggi pomeriggio, nel corso della Commissione Consiliare per gli Affari Generali e la Programmazione di Bordighera ed è una diretta conseguenza dei prossimi lavori di riqualificazione del lungomare Argentina (primo lotto) e di proseguimento della pista ciclabile.

Le postazioni commerciali saranno spostate così come concordato dopo diversi incontri che hanno coinvolto i rappresentanti dei mercatali, l’Assessore Martina Sferrazza e l’Assessore Melina Rodà. All’ultima, recente riunione hanno inoltre partecipato anche i Dirigenti Comunali, l’Ufficio Tecnico, i progettisti ed i Direttori Lavori dei cantieri, che hanno illustrato nei particolari gli interventi previsti.



“Abbiamo voluto confrontarci con gli operatori mercatali con la massima trasparenza e la piena volontà di comprendere e venire incontro alle loro legittime esigenze. Desideriamo ringraziarli per lo spirito di collaborazione sempre dimostrato, assicurando anche per il futuro la nostra completa disponibilità.” è il commento dell’Assessore Sferrazza e dell’Assessore Rodà.





La modifica dell’assetto del mercato passerà al vaglio del prossimo Consiglio Comunale. A seguire l’Ufficio Commercio e la Polizia Locale realizzeranno la nuova segnaletica.