Affidamento campo Sclavi a Taggia: ci sono due offerte, sarà 'scontro' tra società

Si prospetta uno scontro tra società per il campo Ezio Sclavi di Taggia. L’11 settembre si è chiuso il bando per l’affidamento e sono arrivate due offerte.

Obiettivo per entrambi gli offerenti accaparrarsi l'impianto, ovvero due campi da calcio quello principale e quello più piccolo in sintetico per calcio a 5 o 7.

Oggi il campo di presenta in pessime condizioni. Lo Sclavi, è stato chiuso a ottobre e riaperto soltanto nell'ultimo mese, per consentire l'EduCamp Coni, nelle aree autorizzate, al centro del bando. Rimangono quindi escluse le principali tribune e gli altri manufatti, considerati non agibili o da abbattere e di cui si occuperà il Comune in una seconda fase. Sarà invece a carico del futuro gestore la messa a norma degli impianti che gestiscono le forniture di luce, acqua e gas asservite agli spogliatoi.