Ventimiglia: in tre scivolano nei roveti, mobilitazione di soccorsi e uno trasportato in elicottero

Scivolano per cause ancora in via d’accertamento nei roveti nella zona di vico dell’Orto a Ventimiglia e, per recuperarli si mobilità il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco e le ambulanze della Croce Rossa e Verde della città di confine e della Azzurra di Vallecrosia.

Tre persone, tutte tra i 30 e i 40 anni, stavano camminando ieri sera poco dopo le 22, quando sono scivolate per circa 6 metri. Sul posto i soccorritori hanno avuto il loro bel daffare per recuperarle ma, fortunatamente, una volta riportate in strada, solo una ha riportato graffi e ferite tali da consigliare il trasporto in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure.

Le altre due sono state portate all’ospedale di Sanremo per le medicazioni del caso.