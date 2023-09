Esplode uno pneumatico di un mezzo pesante e si formano 7 chilometri di coda. E’ accaduto questa mattina sulla A10 Genova-Ventimiglia, poco prima della barriera di Ventimiglia in direzione Francia.

L’incidente è avvenuto in galleria, in un tratto dove si viaggia a doppio senso per un cantiere. E’ intervenuto un mezzo di soccorso che lavora per l'autostrada per velocizzare le operazioni di intervento.