Ventimiglia: proseguono i lavori per la potatura delle bouganville e delle magnolie di corso Genova

Il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e l’assessore al Verde Pubblico Domenico Calimera hanno annunciato che oggi, come nei giorni scorsi, proseguirà il servizio di potatura delle bouganville e delle magnolie lungo tutto il tratto di corso Genova.

“L’intervento è volto, da un lato, a migliorare le condizioni di visibilità per i veicoli in transito su Corso Genova e, dall’altro, per dare un immagine più decorosa all’intera via – dichiara l’assessore Calimera - questi interventi sono strettamente necessari per il corretto mantenimento dell’intero patrimonio arboreo della nostra città”.

I lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni e interesseranno le palme che insistono sulla pedonale di via Aprosio.