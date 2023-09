Sanremo: causa di lavoro contro il Casinò, croupier accusato di furto ottiene reintegro e risarcimento

Il giudice del tribunale del lavoro ha disposto il risarcimento e reintegro immediato per un croupier del Casinò di Sanremo. Stiamo parlando di Vania Oliveri, ex impiegato della casa da gioco, licenziato in tronco nel 2019, dopo 16 anni di lavoro ai tavoli.

Da quasi quattro anni Oliveri si è dovuto difendere da una accusa pesante per un lavoratore nel suo ambito: furto aggravato in concorso con un cliente. In pratica, al croupier sono stati contestati 25 episodi in un singolo giorno.



Secondo i suoi accusatori, avrebbe avuto una combine con il giocatore, per farlo vincere. Oliveri, difeso dall'avvocato Sonia Fallico, si è sempre detto completamente estraneo ai fatti contestati. La sentenza del giudice del lavoro arrivata oggi, fuga ogni dubbio sul comportamento legittimo dell'ex croupier che ora viene riabilitato e potrà tornare a svolgere le proprie mansioni ai tavoli della casa da gioco dell'azzardo matuziano.