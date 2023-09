Successo per le Vele d'Epoca di Imperia, la soddisfazione di Federalberghi Imperia

Si concludono oggi le Vele d’epoca con un’edizione ricca di eventi e appuntamenti. Soddisfatti gli albergatori che analizzano brevemente quest’edizione.

“Siamo consapevoli – spiega il presidente di Federalberghi di Imperia Dario Ghiglione - che quest’edizione abbia segnato una controtendenza grazie al ritorno di numerose presenze e con alberghi pieni, soprattutto nelle zone limitrofe della manifestazione. Un altro dato che rileviamo e di notevole importanza si riferisce alla qualità delle presenze stesse: soggiorni più lunghi, a partire già dal lunedì, e una propensione alla spesa superiore, sintomo di un’ottima qualità degli ospiti che abbiamo accolto. Sicuramente gli eventi collaterali sono stati molto graditi e apprezzati.

Si potrà far meglio cercando di aumentare le presenze anche nelle strutture non costiere e nelle frazioni, dove molte sistemazioni extralberghiere registravano già un alto flusso di ospiti a cui si è potuto offrire uno spettacolo unico. Siamo certi che si siano poste le basi per poter lavorare su una programmazione più ampia, già a partire da ottobre, per l’edizione 2024 e poter promuovere al meglio quest’evento, che ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento annuale di una settimana intera, anche sui mercati internazionali a partire dal nord Europa ma anche in quelli oltre oceano e poter offrire, oltre agli innumerevoli eventi, una serie di servizi a terra e a mare dove far vivere l’unicità dell’esperienza vele d’epoca e l’unicità di Imperia .

Con la giusta programmazione e abbandonando provincialismi la qualità delle vele d’epoca potrà dimostrarsi un importante volano anche per la nostra provincia. Noi albergatori siamo pronti a fare la nostra parte”.