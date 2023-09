Ultime ore per visitare le composizioni esposte al Concorso Internazionale Decorazione Floreale 'Città di Imperia' (foto)

Il Concorso Internazionale Decorazione Floreale organizzato da EDFA IMPERIA accoglie il pubblico fino alle ore 19 presso il Museo Navale. Le opere floreali esposte hanno suscitato interesse ed apprezzamento nei numerosi visitatori.

Ecco l'elenco dei Premiati

- Cat. 1 Andar per mare: i grandi viaggi I premio Genèvieve Bene e Germana Francesia II premio Giò Steria e Luigina Conti III premio Marisa Garibaldi e Roberta Rizzo. Menzione Roberta Losno e Mattia Domingo Ravera

- Cat. 2 Controcorrente : I premio Fiorella Gaggero II premio Vanna De Marini III premio Franca De Paoli. Menzioni: Daniela Pallavicini - Margherita Conrad Galbo.

- Cat. 3 Terra di Liguria:levante,ponente : I premio Viviana Malco II premio Susanna Aloe III premio Ornellla Ramondo



- Cat. 4 I premio Enrico Barla II premio Hassania Raja III premio Franca De Paoli. Menzione Paola Antonini

- Premi Speciali : Fiorella Gaggero premio per l'eleganza della composizione; Enrico Barla premio per l'originalità; Enrico Barla premio IIDFA per il nuovo stile; Geraldine Nutte premio per l'armonia dei colori.

Gran Premio Generale : Genèvieve Bene e Germana Francesia.