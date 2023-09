Sanremo: Amaie batte cassa e torna alla carica per vendere due immobili

Amaie torna a battere cassa e mette nuovamente in vendita due immobili di sua proprietà. La società partecipata che si occupa della distribuzione idrica ed elettrica è tornata a proporre l’asta per due abitazioni, una a Sanremo e una nella frazione di Poggio. Si tratta della seconda asta dopo un primo tentativo andato deserto.



L’azienda propone per la vendita le due villette un tempo occupate dai guardiani dell’acquedotto ormai andati in pensione. A oggi è tutto automatizzato e, quindi, non c’è più bisogno dei custodi e della loro presenza fissa vicino agli impianti. La proprietà dei due immobili è rimasta in capo ad Amaie anche dopo la cessione del ramo idrico a Rivieracqua.



Il lotto 1 è una casa unifamiliare indipendente con piccola corte nella zona dietro il santuario della Madonna della Costa per un valore di 242.675 euro; il secondo lotto, invece, è una casa unifamiliare indipendente a Poggio con annesso terreno circostante per un valore di 140.250 euro.



La seconda asta prevede la riduzione del 15% rispetto alla precedente. Per presentare le offerte c’è tempo fino al 31 ottobre. Per visionare le case telefonare allo 0184 538604 (lunedì-giovedì 8-13/14-16; venerdì 8-13) o via mail all’indirizzo p.caridi@amaie.it